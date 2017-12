Vleugelspitsen Feyenoord sluiten jaar met goed gevoel af

Berghuis is daardoor nu al bezig aan zijn meest trefzekere seizoen uit zijn loopbaan. De gedeeld topscorer van de Eredivisie (samen met PSV'er Hirving Lozano) heeft nu al evenveel gescoord als in zijn beste seizoen toe nu toe, in 2014-2015 bij AZ.

"Ik stop alles erin wat ik heb. Dan krijg je dit ervoor terug", zei de rechtsbuiten. "Ik ben er niet eens echt verbaasd door. Ik geloof in mezelf, ik weet dat ik dit in me heb. Ik ben op de goede weg. Na de winterstop ga ik er weer alles in stoppen en proberen deze lijn door te trekken."

Berghuis zag Feyenoord tegen Roda JC na een flitsende start terugvallen. "We hielden het niet vol, dat had vandaag denk ik met vermoeidheid te maken. Het was een zware eerste helft van het seizoen, zowel fysiek als mentaal. Dat voelde ik bij mezelf wel. Maar uiteindelijk hebben we wel weer gewonnen."

Larsson

Ook Larsson maakte een uitstekende indruk tegen Roda JC. De Zweedse linksbuiten deed met hakjes en flitsende solo's weer denken aan de dartele aanvaller die bij sc Heerenveen als 'Samba Sam' door het leven ging. "Dit was een bijzondere kerstavond, eentje om te herinneren. Ik kijk al uit naar 2018. Dat moet mijn jaar worden."

De Zweed stelt inmiddels gewend te zijn aan het hogere niveau bij Feyenoord, nadat hij in de zomer overkwam van Heerenveen. "Met alle respect, maar Heerenveen is een heel kleine club. Ik was toe aan meer uitdaging. De stap naar Feyenoord is gegaan zoals ik vooraf had verwacht. Het was vooral een fysiek verhaal. We hebben hard gewerkt om mijn lichaam sterker te maken."

Na de winterstop wacht direct de Klassieker tegen Ajax. Larsson ziet nog kansen voor Feyenoord om de titel te prolongeren. "Het biedt ons de kans om het gat naar de top te verkleinen. Alles is nog mogelijk, ook al staan we nu veertien punten achter op PSV. We hebben in de eerste seizoenshelft na een goede start een paar keer onnodig punten verloren. Nu zitten we weer op het goede spoor."

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie