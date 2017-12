Ajax ontslaat trainer Keizer en assistenten Bergkamp en Spijkerman

Reden van het ontslag is dat er onvoldoende vertrouwen is dat de ambities van Ajax onder leiding van Keizer, Bergkamp en Spijkerman gerealiseerd worden, schrijft Ajax donderdag in een verklaring. Met Bergkamp bestaat daarnaast verschil van inzicht over het te voeren technische beleid.

Ajax meldt tevens dat Michael Reiziger, trainer van Jong Ajax, tijdelijk wordt doorgeschoven naar de hoofdmacht. Hij zit in ieder geval zondag met zijn assistent Winston Bogarde op de bank wanneer de Amsterdammers het in de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis om 14.30 uur opnemen tegen Willem II.

De 48-jarige Keizer was slechts 174 dagen hoofdtrainer van Ajax. Hij werd afgelopen zomer aangesteld, nadat hij vorig jaar de leiding had bij Jong Ajax. Spijkerman (67) was sinds 2011 assistent-trainer bij de Amsterdamse club.

Bergkamp (48) werkte als individueel trainer bij Ajax en maakte deel uit van het technisch hart. Bergkamp en Spijkerman werkten ook samen met Peter Bosz, die afgelopen zomer naar Borussia Dortmund vertrok, en diens voorganger Frank de Boer.

"Wij als directie zijn samen met de Raad van Commissarissen niet over één nacht ijs gegaan en zijn Marcel, Dennis en Hennie erkentelijk voor hun inspanningen voor de club", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar in een toelichting.

Rommelige seizoenstart

Onder leiding van Keizer begon Ajax dramatisch. De ploeg werd in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en in de voorronde van de Europa League door Rosenborg BK, waardoor de Amsterdamse club voor het eerst sinds 1990 ontbrak in een Europees hoofdtoernooi. In de Eredivisie liep Ajax ook al snel schade op.

Tot overmaat van ramp verloor Ajax woensdag na 1-1 en strafschoppen in de achtste finales van de KNVB-beker van FC Twente. Dat lijkt voor de clubleiding de druppel te zijn geweest. "Wij kenden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. Dat heeft iedereen meegekregen", zegt Van der Sar, die daarmee ook op het tragische lot van Abdelhak Nouri doelt.

"Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal. Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven. Ik betreur dit."

Onder Keizer won Ajax zijn laatste drie competitieduels op rij, onder meer van concurrenten PSV en AZ. De achterstand op de koploper uit Eindhoven bedraagt halverwege de competitie vijf punten.