Spelen buiten bereik voor viermansbob na 21e plaats in Oostenrijk

De Bruin en zijn remmers Jeroen Piek, Bror van der Zijde en Janko Franjic eindigden op de zestiende plaats op het EK dat tegelijkertijd werd gehouden.

De Bruin werd gedeeld twintigste in de eerste run op 0,57 seconde van de Duitse bob van piloot Francesco Friedrich. In de tweede run wist de bob zich niet meer te verbeteren en moesten de Nederlanders genoegen met een totaaltijd van 1.43,56 nemen, goed voor de 21e plaats.

De zege ging in 1.42,45 naar het team van de Duitse piloot Johannes Lochner die daarmee ook de Europese titel pakte.

Winterspelen

De bobsleeërs kunnen deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang vergeten. Na de wereldbekerwedstrijd van 14 januari in St. Moritz moeten ze in het klassement bij de beste twaalf staan. Met de huidige achttiende plek zit dat er normaal gesproken niet meer in. Een dag eerder zag piloot De Bruin ook in de tweemansbob de kans op de Spelen aan zich voorbij gaan.

"Deze positie betekent gewoon dat de Spelen voor ons buiten bereik zijn, want de top 12-ranking in de World Cup is heel erg zwaar nu", zegt De Bruin, die het vizier al op de toekomst richt. "In het nieuwe jaar zullen we gewoon verder gaan. Hard blijven werken, stappen naar voren maken in materiaal en team. Dus daar kijken wij heel positief naar uit."