Van der Poel moet zege aan Van Aert laten bij wereldbeker in Namen

Wout van Aert ging met de overwinning aan de haal in Namen en boekte daarmee zijn tweede wereldbekerzege op rij. Eind november was de regerend wereldkampioen ook de sterkste in het Duitse Zeven.

Van der Poel verspeelde door een val in de slotronde ook zijn tweede plaats. Behalve Van Aert moest de Nederlander hierdoor ook de Belg Toon Aerts voor zich dulden.

In de eerste vier wedstrijden van de wereldbeker was de Europees kampioen wel de sterkste. Zaterdag schreef hij ook de Scheldecross op zijn naam.

Corné van Kessel eindigde als zesde in Namen. Lars van der Haar sprak van een offday en werd slechts negentiende.

Verkoudheid

Op de Citadel van Namen ging Van Aert er al snel vandoor. Van der Poel, die met een verkoudheid kampte, had niet meteen een reactie klaar en zag zijn achterstand steeds verder oplopen. Na een val in de vierde ronde liep het verschil zelfs op naar meer dan een minuut.

"Van Aert was te sterk vandaag", erkende Van der Poel, die zijn verkoudheid zeker niet als excuus wilde opvoeren. "Het valt wel mee, daar wil ik het zeker niet aan wijten. Als je geen goede dag hebt, maak je fouten die je eigenlijk niet mag maken."

"Ik kwam nog wel terug bij Toon, maar raakte niet meer in mijn klikpedaal", vervolgde hij. "Ach, tweede of derde, dat maakt me niet zo veel uit. Een beetje teleurgesteld ben ik wel. Naar huis gereden worden door Van Aert, is nooit leuk."

De 22-jarige Van der Poel gaat nog wel aan de leiding in het wereldbekerklassement. Er volgen nog drie wereldbekerwedstrijden; in Heusden-Zolder, Nommay en Hoogerheide.