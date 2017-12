Geplaagd Lille ontbindt contract trainer Bielsa

De clubleiding van Lille besloot Bielsa op 22 november te schorsen. Hij schakelde juridische hulp in om zijn schorsing ongedaan te maken en dat leidde uiteindelijk tot een definitieve breuk. Onduidelijk is hoe hoog de afkoopsom is die de coach mee krijgt.

Het is onduidelijk waarom Bielsa werd geschorst, maar volgens Franse media bracht de Argentijnse oefenmeester zonder toestemming een bezoek aan Chili. Hij zou daar bij zijn voormalige assistent Luis Bonini, die darmkanker heeft, langs zijn gegaan.

Bielsa werd afgelopen zomer gepresenteerd bij Lille, maar de resultaten onder zijn leiding vielen zwaar tegen. De ploeg staat met achttien punten uit zeventien wedstrijden slechts achttiende.

Argentinië

Bielsa was eerder in zijn loopbaan onder meer bondscoach van Argentinië, waarmee hij in 2004 goud won op de Olympische Spelen, en Chili. De Chileense bond overweegt hem terug te halen als bondscoach.

Bielsa deed het van 2011 tot en met 2013 ook goed bij Athletic Bilbao, maar was daarna minder gelukkig bij Olympique Marseille. Hij diende al na de eerste competitiewedstrijd in het seizoen 2015/2016 zijn ontslag in.

In 2016 tekende Bielsa een contract bij Lazio, maar die samenwerking was maar van korte duur. 'El Loco' besloot namelijk al na twee dagen op te stappen bij de club uit de Serie A.

