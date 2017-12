Ajax in ieder geval tot winterstop zonder Wöber

De Oostenrijker moest donderdag in de eerste helft tegen Excelsior (3-1 zege) per brancard van het veld. Vrijdag bleek uit onderzoek in het ziekenhuis dat de schade relatief meeviel.

De 19-jarige Wöber mist in ieder geval de duels met AZ (uit), Willem II (thuis) en FC Twente (uit, beker). Het is nog onduidelijk hoelang hij precies zal moeten revalideren.

In Alkmaar moet Ajax het zondag ook zonder Joël Veltman stellen. De aanvoerder is geschorst na een gele kaart tegen Excelsior. Omdat ook Nick Viergever en Daley Sinkgraven in ieder geval dit kalenderjaar niet meer in actie komen, moet trainer Marcel Keizer puzzelen in zijn achterhoede.

De wedstrijd tussen AZ en Ajax zondag om 14.30 in Alkmaar is een confrontatie tussen de nummers drie en twee in de Eredivisie. Koploper PSV komt zaterdagavond om 19.45 uur al in actie thuis tegen ADO Den Haag.

