Superieure Van der Poel soleert ook naar winst in Druivencross

Van der Poel won de Druivencross voor de derde keer op rij. Voor de Brabander was het zijn tweede zege van het weekend nadat hij zaterdag in Essen naar de winst reed in de derde veldrit van de DVV Verzekeringen Trofee.

Corné van Kessel eindigde als tweede voor de Belg Tom Meeusen. In de cross in Overijse ontbraken wereldkampioen Wout van Aert, Toon Aerts en Lars van der Haar.

Van der Poel sloeg in de eerste ronde een gat en zag zijn voorsprong nooit meer in gevaar komen. Achter de Nederlander ontstond een spannende strijd om de tweede plek die werd gewonen door Van Kessel.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege naar Pauline Ferrand-Prévot. Zij bleef wereldkampioene Sanne Cant en de Nederlandse Lucinda Brand voor.

Voor de Française is het de eerste noemenswaardige zege in het veld sinds ze in 2015 in Tabor wereldkampioen werd.