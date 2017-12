UEFA straft Zenit Sint-Petersburg voor pro-Mladic spandoek

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft de Russische club gestraft voor een "discriminerend en racistisch" spandoek tijdens het thuisduel vorige maand met Vardar Skopje uit Macedonië.

Op de banier werd steun betuigd aan de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, die een dag eerder door het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag tot levenslang was veroordeeld wegens volkerenmoord in Srebrenica, andere misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Zenit moet tevens een geldboete van 10.000 euro betalen.

Zenit stelde donderdag dankzij een 1-3 zege op bezoek bij Real Sociedad de winst in groep L veilig en hoort maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon wie het treft in de tweede ronde van de Europa League.