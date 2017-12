Boot van Brouwer wint derde havenwedstrijd in Volvo Ocean Race

De Chinees-Franse boot was in Kaapstad het Spaanse Mapfre, twee weken geleden de winnaar van de tweede etappe vanuit Lissabon, te snel af.

Het Nederlandse team van AkzoNobel, van schipper Simeon Tienpont, eindigde als derde. Landgenoot Bouwe Bekking moest met Team Brunel genoegen nemen met de zesde plek.

De resultaten van de havenraces tellen alleen mee voor het eindklassement van de Volvo Ocean Race bij een gelijke stand van teams.

De derde etappe in de zeilrace om de wereld gaat zondag om 13.00 uur in Kaapstad van start. De vloot van zeven boten zet dan over de gevreesde Zuidelijke Oceaan, de meest afgelegen oceaan ter wereld, koers naar Melbourne in Australië. De etappe is 6500 zeemijl lang (ruim 12.000 kilometer).

Het resultaat telt dubbel voor het klassement, dat nu wordt aangevoerd door Mapfre. Team Brunel staat derde, Team AkzoNobel vijfde.