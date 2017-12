El Ahmadi vindt WK-loting voor Marokko 'mooi en pittig'

"Een heel pittige, maar vooral mooie loting voor ons'', zegt El Ahmadi in een eerste reactie op de website van Feyenoord. De Marokkanen beginnen in groep B op 15 juni met een wedstrijd in Sint-Petersburg tegen Iran. Daarna zijn de confrontaties met Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

"Naar welke wedstrijd ik nu het meeste uitkijk?", vervolgt El Ahmadi. "Ik denk die tegen Spanje, dat wordt hoe dan ook een mooie wedstrijd."

De 32-jarige captain is zeker niet de enige Feyenoorder die zich op mag maken voor het toernooi in Rusland. Sofyan Amrabat debuteerde dit jaar voor Marokko en hij ziet kansen op de tweede plaats voor de 'Leeuwen van de Atlas'.

"We hebben veel respect voor grote landen als Spanje en Portugal, maar we hebben zelf ook een goed team en bovendien veel zelfvertrouwen. Op een WK heb je altijd kans, de vorm van de dag wordt heel belangrijk", aldus de in Blaricum geboren Amrabat, die Marokko verkoos boven een interlandcarrière voor Oranje.

Tapia

In groep C lonkt een treffen tussen twee Feyenoorders. Het Denemarken van Nicolai Jörgensen werd in die poule gekoppeld aan het Peru van Renato Tapia. "Het is speciaal dat je elkaar als teamgenoten op een WK kunt treffen", zegt Jörgensen, die met de Denen verder Frankrijk en Australië als tegenstanders heeft in de groepsfase.

"Frankrijk is natuurlijk de favoriet in onze poule, maar de strijd om de tweede plaats ligt wat mij betreft helemaal open'', vindt Jörgensen.

Tapia denkt er hetzelfde over. "Frankrijk wordt erg zwaar, maar tegen Denemarken en Australië hebben we zeker een kans. Na 36 jaar afwezigheid willen we graag aan de wereld laten zien wat we kunnen."