Wüst stoort zich aan deelname dopingzondaar Fatkulina in Calgary

Fatkulina kreeg vorige week te horen dat ze de zilveren medaille die ze in 2014 veroverde op de Olympische Spelen van Sochi moet inleveren wegens dopinggebruik. Het IOC heeft de Russin bovendien levenslang uitgesloten van olympische deelname.

Aangezien de internationale schaatsunie ISU nog wacht op de uitgebreide toelichting van het IOC, is de 27-jarige sprintster niet geschorst voor internationale wedstrijden. Fatkulina is komend weekeinde dan ook gewoon aanwezig bij de wereldbeker in Calgary en dat kan bij Wüst op weinig begrip rekenen.

"Het lijkt wel of het wordt gedoogd", zegt de viervoudig olympisch kampioene aan de vooravond van het wereldbekerweekend in Canada aan de NOS. "In mijn ogen speel je vals. Op het moment dat dopinggebruik wordt aangetoond, moet je daarvoor je straf uitzitten."

Uitspraak

Onduidelijk is wanneer de disciplinaire commissie van de ISU een beslissing neemt over een eventuele sanctie tegen Fatkulina. De internationale schaatsunie laat weten in ieder geval niet voor 5 december een uitspraak te doen.

Fatkulina is dit seizoen op de 500 meter de nummer acht in het wereldbekerklassement. Begin dit jaar eindigde ze als derde bij de eerste editie van het EK sprint.

De ISU moet ook nog een beslissing nemen over het herverdelen van de medailles na de 500 meter in Sochi. Als Fatkulina officieel wordt geschrapt, gaat het olympisch zilver vier jaar na dato alsnog naar Margot Boer.