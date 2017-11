Kargbo wil schadevergoeding van KNVB na geen vervolging matchfixing

Kargbo stelt dat de voetbalbond zijn carrière "om zeep heeft geholpen". "Mijn advocaat moet er nu voor zorgen dat de KNVB mijn naam zuivert en dat ik een schadeloosstelling krijg", aldus de speler uit Sierra Leone donderdag tegen Brabants Dagblad.

De 35-jarige Kargbo, die van 2006 tot en met 2010 namens Willem II in totaal 113 wedstrijden in de Eredivisie speelde, kreeg in 2015 van de KNVB te horen ervan te worden verdacht tijdens zijn periode in Nederland wedstrijden te hebben gemanipuleerd.

Er zou jarenlang mailcontact geweest zijn tussen de voetballer en de Singaporese matchfixer Wilson Raj Peruma over het manipuleren van uitslagen.

Onderzoek

Volgens het Openbaar Ministerie wijst weliswaar alles erop dat Kargbo zich schuldig maakte aan matchfixing, maar biedt het strafrecht geen mogelijkheden om de voetballer aan te pakken. Er zou te weinig ondersteunend bewijs zijn. Daarom werd woensdag besloten geen strafvervolging in te stellen.

De 35-voudig international heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en voelt zich gesterkt nu de zaak is geseponeerd. "Ik ben nooit bang geweest voor de uitkomst van het onderzoek. Ik weet wat ik gedaan heb in mijn periode bij Willem II."

De KNVB liet de eigen integriteitscommissie naar de kwestie kijken en concludeerde vorig jaar dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II (1-0) op 9 augustus 2009 met zekerheid gemanipuleerd was. Ook de duels Ajax-Willem II (4-0) op 17 oktober 2009 en de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-0) op 19 december 2009 zouden zijn verkocht.

Aanpassing wetegeving

Naar aanleiding van het niet vervolgen van Kargbo pleit het Openbaar Ministerie voor een aanpassing van de wetgeving. Als het beïnvloeden van wedstrijden expliciet wordt opgenomen in het strafrecht, zou dat de bewijsvoering makkelijker maken.

Kargbo verhuisde in 2010, ruim voordat hij in opspraak raakte, van Willem II naar Baku in Azerbeidzjan. Vorig jaar tekende de verdedigende middenvelder nog een contract voor Dulwich Hamlet, dat uitkomt op het zevende niveau in Engeland.