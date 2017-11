President Poetin aanwezig bij WK-loting in Moskou

De 65-jarige Poetin behoort tot de ruim 1300 gasten, onder wie ook de bondscoaches van bijna alle 32 deelnemende landen.

De loting in de concertzaal van het Russische regeringscentrum begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Rusland is als gastland automatisch ingedeeld in groep A en speelt op donderdag 14 juni de openingswedstrijd in het Luzhniki Stadion van Moskou. De finale is op zondag 15 juli en ook die wordt in Moskou gespeeld.

Prominente voormalig WK -spelers als Diego Maradona, Fabio Cannavaro, Cafu, Gordon Banks, Carles Puyol en Laurent Blanc assisteren bij de loting, waarvan de presentatie in handen is van Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaja. Lineker werd topscorer van het WK 1986 en is nu een van de bekendste voetbalpresentatoren van Engeland.