Maradona onzeker voor WK-loting door schouderklachten

Maradona bleef achter in zijn hotel. "We hopen dat hij er morgen wel bij is", vertelde een woordvoerder van de wereldvoetbalbond FIFA.

Maradona is een van de voetbalcoryfeeën die presentator Gary Lineker vrijdag in het Kremlin assisteren bij de loting, die de groepsindeling voor de eindronde in de zomer van 2018 bepaalt. Ook Fabio Cannavaro, Cafu, Gordon Banks, Carles Puyol en Laurent Blanc zijn uitgenodigd.

Ook Miroslav Klose ontbrak donderdag bij de generale. De Duitse WK-topscorer aller tijden, die vrijdag de wereldbeker op het podium moet brengen, was donderdag nog niet aangekomen in Moskou.

Poetin

De Russiche president Vladimir Poetin zal vrijdag in Moskou in ieder geval wel aanwezig zijn bij de loting voor het WK in zijn eigen land, meldde het Kremlin donderdag.

De 65-jarige Poetin behoort tot de ruim 1300 gasten, onder wie ook de bondscoaches van bijna alle 32 deelnemende landen.

De loting in de concertzaal van het Russische regeringscentrum begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Rusland is als gastland automatisch ingedeeld in groep A en speelt op donderdag 14 juni de openingswedstrijd in het Luzhniki Stadion van Moskou. De finale is op zondag 15 juli en ook die wordt in Moskou gespeeld.

Groepshoofden

Naast Rusland zitten Duitsland, België, Portugal, Frankrijk, Polen, Brazilië en Argentinië als groepshoofd in pot 1 bij de loting. De potindeling werd op basis van de FIFA-ranglijst gemaakt. Spanje en Engeland zijn op papier de sterkste teams in pot 2.

Met uitzondering van Europa kunnen twee landen uit hetzelfde werelddeel niet bij elkaar in de groep komen. Bij Europese landen geldt een maximum van twee per poule.