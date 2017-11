Federer ongeslagen naar halve finales ATP Finals na zege op Cilic

Federer was al zeker van een plaats in de halve eindstrijd. Hij rekende eerder af met Alexander Zverev en Jack Sock. De Duitser en Amerikaan strijden donderdagavond tegen elkaar om een plaats in de halve eindstrijd.

Voor Cilic zijn de ATP Finals op een teleurstelling uitgelopen. De Kroaat verloor al zijn drie groepsduels en wist voor de partij tegen Federer al dat hij de halve finales niet meer kon halen.

In de andere poule heeft Grigor Dimitrov zich al verzekerd van een plaats bij de laatste vier van het eindejaarstoernooi in Londen. Dominic Thiem en David Goffin zijn ook nog in de race voor een plaats in de halve finale.

Nadal

Thiem of Goffin wordt ook de tegenstander van Federer in de strijd om een finale plek. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar jaagt in Londen op zijn zevende zege op de ATP World Tour Finals.

Vorig jaar pakte Andy Murray de titel na een zege in de finale tegen Novak Djokovic. De Serviër en de Brit ontbreken dit jaar in Londen door blessures.

Rafael Nadal deed dit jaar wel mee, maar na de eerste partij trok hij zich geblesseerd terug en werd vervangen door de Spanjaard Pablo Carreno Busta, die geen kans meer maakt op een plek bij de laatste vier.