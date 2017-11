Wit-Rusland naast VS in Fed Cup-finale door verrassend verlies Stephens

Sabalenka kwam in een spannende derde set drie keer terug van een break achterstand. Ze brak vervolgens voor de vierde keer de opslagbeurt van de Amerikaanse om alsnog de zege te pakken.

Sabalenka is de nummer 78 van de wereld, terwijl Stephens de dertiende plek inneemt op de mondiale ranglijst. De 24-jarige Amerikaanse won eerder dit jaar de US Open.

Coco Vandeweghe had de VS eerder nog op voorsprong gezet in de Fed Cup-finale door Aliaksandra Sasnovich met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Recordhouder

Het team van de Verenigde Staten is recordhouder met zeventien eindzeges in het landentoernooi voor vrouwen, maar won voor het laatst in 2000. Wit-Rusland staat voor de eerste keer in de eindstrijd van de Fed Cup.

In februari neemt het Nederlandse Fed Cup-team het in de eerste ronde van de Wereldgroep op tegen de Verenigde Staten. Die ontmoeting op Amerikaanse bodem staat gepland voor 11 en 12 februari.