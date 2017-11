Nadal rekent op fit lichaam bij ATP World Tour Finals

De 31-jarige Spanjaard speelt maandag zijn eerste partij op het eindejaarstoernooi tegen de Belg David Goffin.

"Ik heb er alles aan gedaan om fit te worden voor Londen en hoop dat ik honderd procent kan geven", zei de Spaanse nummer één van de wereld tegen Sky Sports.

Nadal moest zich vorige week terugtrekken uit het Masterstoernooi van Parijs met een pijnlijke rechterknie. De Spanjaard, die dit seizoen Roland Garros en de US Open won, zei graag nog één keer tot het uiterste te willen gaan.

Hij won het slottoernooi, waarin de beste acht tennissers van het jaar elkaar treffen, nog nooit. "Ik heb een geweldig seizoen gehad en barst van vertrouwen. Ik wil nog één keer alles geven."

Federer

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar is in Londen verder ingedeeld in een poule met Grigor Dimitrov en Dominic Thiem. Nadal haalde in 2010 en 2013 de finale van het eindejaarstoernooi in Londen. Daarin verloor hij respectievelijk van Roger Federer en Novak Djokovic.

De World Tour Finals is het enige ATP-toernooi waar de spelers in groepen verdeeld worden. De nummer één en twee van de groepen plaatsen zich voor de halve finales. Het toernooi begint zondag en de finale is op zondag 19 november.