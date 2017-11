De Bruin twintigste in tweemansbob bij start wereldbekerseizoen

Samen met Bror van der Zijde bleef de 31-jarige piloot na twee runs met 1.53,04 iets meer dan een seconde verwijderd van de winnende tijd. De zege in Lake Placid ging in 1.51,92 naar de Duitser Nico Walther met remmer Christian Poser.

De Bruin zette in de eerste run met 56,23 een gedeelde negentiende tijd neer. Dat was net voldoende om mee te mogen doen aan de tweede run. Daarin was de Nederlandse bob met 56,81 de langzaamste van de twintig deelnemers.

Vrijdag volgt de tweede wereldbekerwedstrijd in de tweemansbob. Vanwege het warme weer besloot de internationale bond IBSF in het openingsweekeinde de viermansbobs niet toe te laten, omdat de ijskwaliteit tekortschiet. Volgende week in Park City volgen twee wedstrijden in de viermansbob.