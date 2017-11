Volleybalbond vanwege 'geschaad vertrouwen' niet langer door met Van Iersel

"Er is een aantal zaken voorgevallen dat het vertrouwen in een verdere samenwerking heeft geschaad. Hopelijk vindt ze een manier om haar hoge niveau ook in de toekomst te kunnen blijven etaleren", zegt De Kogel.

Van Iersel maakte ruim tien jaar deel uit van het bondsprogramma van de volleybalbond in Den Haag. De 29-jarige Brabantse speelde in die tijd achtereenvolgens samen met Marloes Wesselink, Sanne Keizer, Madelein Meppelink en Manon Flier.

Flier maakte na afgelopen seizoen bekend te stoppen, waarna Van Iersel verder zou gaan met Jolien Sinnema. Daar zet de Nevobo nu dus een streep door.

Van Iersel gaat wel door met beachvolleyballen, maar dan buiten de bond om. Ze speelt voortaan samen met Joy Stubbe, die ook het bondsprogramma verlaat. De Nevobo zoekt nog een passende partner voor Sinnema.

Stubbe

Van Iersel nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 2012 met Keizer en in 2016 met Meppelink. Met beide speelsters werd ze ook Europees Kampioen, in 2012 met Keizer en in 2014 met Meppelink.

"Ik vind het jammer dat we de afgelopen weken niet tot een overeenstemming zijn gekomen", zegt Van Iersel in een reactie.

"Ik heb altijd met trots onder de vlag van Beachvolleybal Team Nederland gespeeld. Ik hoop in de komende jaren een goede relatie te kunnen onderhouden met Beachvolleybal Team Nederland om samen het beachvolleybal op een positieve manier onder de aandacht te houden bij het Nederlandse publiek."