Robben sluit rentree in Oranje bij plaatsing voor EK 2020 niet uit

"Zeg nooit nooit. Absoluut niet", zei de 33-jarige aanvaller van Bayern München woensdag tegen FOX Sports.

Robben sloot zijn interlandcarrière vorige maand af na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Oranje won dankzij treffers van de voormalig PSV'er met 2-0, maar dat was niet genoeg om de play-offs voor het WK te halen.

Hoewel hij een punt zette achter zijn periode als international, houdt Robben de deur toch op een kier. "Misschien ben ik topfit en gaat het allemaal fantastisch en kan ik nog een EK meemaken", aldus de aanvaller.

Robben debuteerde in 2003 in Oranje en speelde in veertien jaar 96 interlands. Momenteel verkeert hij in uitstekende vorm bij Bayern, waarmee hij afgelopen maand de koppositie in de Duitse competitie heroverde.

Schotland

Momenteel bereidt het Nederlands elftal zich voor op de oefeninterland tegen Schotland van donderdagavond in Aberdeen. De wedstrijd in het Pittodrie Stadium begint om 20.45 uur.

Volgende week dinsdag speelt Oranje in de waarschijnlijk laatste interland van bondscoach Dick Advocaat in en tegen Roemenië.

De route richting het EK van 2020 begint voor het Nederlands elftal in september volgend jaar met de Nations League. In maart 2019 volgt de reguliere EK-kwalificatie.

Schotland-Nederland wordt donderdag live uitgezonden op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.05 uur.