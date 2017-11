Vorm vervangt Lloris in doel Tottenham Hotspur tegen Crystal Palace

Het wordt voor de 34-jarige Vorm pas zijn eerste duel van het seizoen in de Premier League. Hij werkte al wel twee League Cup-wedstrijden af.

Lloris raakte woensdag in het door Tottenham Hotspur gewonnen Champions League-duel met Real Madrid (3-1) geblesseerd aan zijn lies.

De Franse aanvoerder speelde de wedstrijd wel uit, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht een dag later aan het licht dat hij minimaal twee weken in de lappenmand zit.

Professional

Manager Mauricio Pochettino zei vrijdag op zijn persconferentie het volste vertrouwen te hebben in Vorm. "Michel is een echte professional, die elke training alles geeft en er staat als hij er moet staan", aldus de Argentijn.

"Voor een trainer is het moeilijk om tegen dit soort voetballers te zeggen dat ze niet altijd meedoen. Hij zeurt nooit, maar laat elke week zien dat hij heel goed is. Hij klopt op de deur en maakt het mij moeilijk."

Vorm keepte sinds zijn komst in de zomer van 2014 tien competitiewedstrijden voor de Spurs. Hij stond daarvoor drie jaar bij Swansea City onder contract.

In Nederland was Vorm actief voor FC Utrecht (2005-2011) en FC Den Bosch (2005-2006, op huurbasis). Hij kwam vooralsnog tot vijftien optredens in Oranje.

