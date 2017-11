Memphis maakt met goal en assist Lyon einde aan Europees avontuur Everton

Lyon kan overwintering in Europa nu bijna niet meer ontgaan. De ploeg heeft acht punten uit vier duels, net als Atalanta Bergamo, dat op Cyprus tegen Apollon Limassol in blessuretijd de zege liet glippen (1-1). Bij de Italianen stond Hans Hateboer in de basis en mocht Marten de Roon invallen.

Alleen Limassol kan in theorie het feestje van Lyon en Bergamo nog bederven. De Cyprioten hebben drie punten en mogen in de resterende twee duels dus geen steek meer laten vallen. De beste twee ploegen in elke poule plaatsen zich voor de volgende ronde, die pas na de winterstop wordt afgewerkt.

Voor Everton, dat uit vier wedstrijden maar één puntje haalde, is het doek gevallen. Door de tegenvallende resultaten in zowel de Europa League als in de Premier League moest Ronald Koeman vorige week het veld ruimen als trainer van de Engelse club.

Martina

Memphis speelde bij Lyon de hele wedstrijd mee en maakte vlak voor tijd het derde doelpunt. Eerder had de Nederlander al de assist gegeven op de 2-0 van Houssem Aouar. Oud-Ajacied Bertrand Traoré tekende na ruim een uur spelen voor de openingsgoal.

Bij Lyon bleef Kenny Tete de hele wedstrijd op de bank. Hetzelfde gold voor Davy Klaassen bij Everton. Maarten Stekelenburg zat niet bij de selectie. Cuco Martina had wel een basisplaats maar werd in de slotfase van de eerste helft met een brancard van het veld gedragen. Hij landde hard op zijn rug na een duel met Maxwel Cornet.

Hoogma

Justin Hoogma kon zijn debuut voor 1899 Hoffenheim net niet opluisteren met een overwinning. Lang zag het ernaar uit dat de Duitsers er in Istanbul tegen Basaksehir met de winst vandoor zouden gaan. Maar diep in blessuretijd maakte de thuisploeg, waar Eljero Elia kort voor tijd inviel, gelijk: 1-1.

Hoffenheim was meteen na rust aan de leiding gekomen dankzij een doelpunt van de Oostenrijker Florian Grillitsch. Edin Visca was in de 93e minuut verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Hoogma kwam afgelopen zomer over van Heracles Almelo.

In dezelfde groep bleef Ludogorets op eigen veld steken op 1-1 tegen het Portugese Braga. Het Bulgaarse team, met de Nederlander Virgil Misidjan in de basis, blijft wel leider in de groep, met acht punten uit vier duels. Braga heeft er zeven, Hoffenheim vier.

Cruijff

Jordi Cruijff werd met Maccabi Tel Aviv uitgeschakeld in Europa. Door een 0-1 nederlaag thuis tegen Astana staat de ploeg van de Nederlandse trainer na vier wedstrijden puntloos onderaan in groep A.

In dezelfde poule mag Mick van Buren met Slavia Praag nog blijven hopen op een plaats in de volgende ronde. Als invaller verloor hij weliswaar met 0-2 van Villarreal, maar de achterstand op de Spanjaarden en op Astana kan nog worden overbrugd.

Dinamo Kiev plaatste zich eerste ploeg geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De Oekraïners wonnen in Bern met 1-0 van Young Boys en kwamen daarmee uit op tien punten na vier duels in groep B.

