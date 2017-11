Nadal bereikt kwartfinales in Parijs, Goffin eerste Belg ooit in ATP Finals

Na twee uur en 23 minuten spelen stond er 6-3 en 6-7 (5) en 6-3 op het scorebord in het voordeel van Nadal.

In de eerste set brak Nadal bij 2-1 de opslag van Cuevas en die marge gaf hij niet meer uit handen.

In de tweede set snoepte Nadal opnieuw bij 2-1 de service van Cuevas af, maar dit keer trok de mondiale nummer 36 de stand meteen weer gelijk (2-2).

In de tiebreak leek Nadal het karwei alsnog af te maken, maar een 4-2 voorsprong was niet aan hem besteed waardoor een derde set de beslissing in de wedstrijd moest brengen.

Daarin kwam Nadal eigenlijk geen moment in de problemen. Hij nam al snel afstand van Cuevas (3-0) en benutte bij 5-3 ook direct zijn eerste matchpoint.

Nadal wist het Masterstoernooi van Parijs nog geen enkele keer te winnen. Wel bereikte de Spanjaard in 2007 de finale, waarin hij moest buigen voor de Argentijn David Nalbandian.

Nadal weet sinds woensdag dat hij dit jaar sowieso gaat afsluiten als aanvoerder van de ATP-ranking. Door zijn zege in de derde ronde op Hyeon Chung is hij niet meer te achterhalen door runner-up Roger Federer, die verstek laat gaan in de Franse hoofdstad.

Goffin

David Goffin kwalificeerde zich eerder op donderdag als eerste Belg ooit voor het enkelspel van de Nitto ATP Finals, het eindejaarstoernooi waaraan de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen deelnemen.

Goffin treft vanaf 12 november in Londen Nadal, Federer, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem en Marin Cilic.

Goffin verloor in Parijs weliswaar in de derde ronde van Julien Benneteau, maar concurrent Lucas Pouille ging eveneens onderuit.

Voor het achtste ticket komt nog een aantal spelers in aanmerking, onder wie Juan Martin del Potro, Pablo Carreño en John Isner.