LeBron James en Cavaliers dieper in de problemen na vierde verlies op rij

De laatste drie jaar haalden de 'Cavs' nog de finale van de play-offs en in 2016 werd de titel gepakt. Afgelopen seizoen was Golden State Warriors te sterk in de eindstrijd.

Dit seizoen staat Cleveland na vijf wedstrijden op een teleurstellende dertiende plaats in de Eastern Conference. Alleen Chicago Bulls en Atlanta Hawks pakten tot dusver minder punten.

De eerste acht van zowel de Eastern als de Western Conference gaan door naar de play-offs en dus heeft Cleveland nog wel alle kans om door te gaan.

Rose

De dramatische seizoensstart van Clevelands is opvallend omdat de ploeg met Derrick Rose afgelopen zomer een nieuwe topper toevoegde aan de ploeg. De 29-jarige point guard kwam over van New York Knicks. Tegen Indiana Pacers was Rose goed voor negentien punten.

James bracht voor de thuisploeg 33 punten en elf assists op zijn naam. Hij zorgde echter ook liefst acht keer voor balverlies. Jeff Green (vijftien punten) waren eveneens redelijk op schot bij Cleveland, dat de laatste drie duels verloor met een totaalverschil van 58 punten. Bij de Pacers was Thaddeus Young topscorer met 26 punten.