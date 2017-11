Twee Russische langlaufers levenslang geschorst na dopinggebruik in Sochi

Legkov won in Sochi goud bij de cross country en zilver in de landenwedstrijd over vier keer tien kilometer.

Legkov en Belov zijn de eerste Russische olympiërs die bijna vier jaar na de Spelen in de Zuid-Russiche stad worden bestraft.

Het IOC is de dopingmonsters van alle Russische deelnemers opnieuw gaan testen nadat het mondiale antidopingbureau WADA uit eigen onderzoek concludeerde dat er omvangrijke fraude is gepleegd in het dopinglaboratorium dat de controles uitvoerde in Sochi.

Het schandaal in Sochi kwam aan het licht doordat directeur Grigori Rodsjenkov van het lab de fraude erkende en de werkwijze gedetailleerd uit de doeken deed in The New York Times. Hij bekende dat tientallen Russische atleten, onder wie vijftien medaillewinnaars, tijdens de Spelen in 2014 doping kregen.

Cocktail

Rodsjenkov bedacht zelf een cocktail van drie dopingmiddelen, die hij mengde met alcohol en aan de atleten gaf. Agenten van de Russische geheime dienst fungeerden als koerier die de besmette urinestalen via een gat in de muur omwisselden voor stalen met eerder afgenomen schone urine van de sporters.

In Sochi won Rusland het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons.

Het IOC zei dat er de komende dagen meer schorsingen naar buiten komen. Het comité neemt begin december een besluit over deelname van Rusland aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaans Pyeongchang (9 - 25 februari).