Van der Poel oppermachtig in Superprestige Ruddervoorde

Wereldkampioen Wout van Aert werd op tien seconden tweede. Lars van der Haar eindigde als derde op 50 seconden.

Van der Poel won eerder de wedstrijden in Gieten en Zonhoven, maar raakte zijn leidende positie in het klassement kwijt aan Van Aert door de vierde plek in Boom.

In Ruddervoorde sloeg hij meteen in de eerste ronde een gaatje en dat hield hij vast. Van Aert hield zijn rivaal wel in het zicht, maar kon de achterstand van ruim tien seconden niet overbruggen.

Van der Haar knokte zich van achterin het veld naar de derde plek, op ruime achterstand van de twee veldrijders voor hem.

Voor Van der Poel was het zijn tweede zege van het weekend. Zaterdag pakte hij zijn tiende zege van het seizoen bij de Grote Prijs van Brabant in Rosmalen.

Kaptheijns

De Nederlandse veldrijdster Maud Kaptheijns won in Ruddervoorde ook de vierde wedstrijd uit de Superprestigereeks. De 23-jarige Brabantse versloeg op het zandparcours in de sprint Lucinda Brand (tweede) en de Belgische Sanne Cant (derde).

Kaptheijns zegevierde eerder al in Gieten, Zonhoven en Boom. Na vier van de acht wedstrijden gaat de kopvrouw van Crelan-Charles aan kop van het klassement met de maximale score van zestig punten.

Cant, de wereldkampioene veldrijden, staat tweede met 51 punten. De volgende Superprestigecross is over twee weken in Gavere.

Kaptheijns had zaterdag in Rosmalen ook al de Grote Prijs van Brabant gewonnen. Ze werd na afloop met een bos bloemen in haar handen afgevoerd in een rolstoel. De veldrijdster had een diepe snee onder haar linkerknie opgelopen toen ze in aanraking was gekomen met een schijfrem. De wond moest in het ziekenhuis worden gehecht.