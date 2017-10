FC Twente verwacht snel akkoord met Verbeek als opvolger Hake

Directeur Jan van Halst zei vrijdag bij FOX Sports te verwachten dat het wel goed komt. "Ik heb er alle vertrouwen in. Maar zekerheid is er nog niet.''

Van Halst voerde al gesprekken met Verbeek, maar kon nog niet concreet onderhandelen, omdat er eerst een overeenkomst met Hake moest worden gesloten. "Dat is gebeurd. We hebben ons netjes aan de regels gehouden", liet Van Halst weten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Hake een andere functie binnen de club zou krijgen. "Maar het was lastig om lopende het seizoen een geschikte plek voor hem te vinden'', verklaarde Van Halst. "Daarom hebben we besloten er van af te zien. Voor beide partijen is er nu duidelijkheid.''

Op de website van FC Twente bevestigde Hake de woorden van Van Halst. "We konden in ons overleg geen passende functie voor mij vinden. Dan is het beter om afscheid te nemen. Ik dank FC Twente voor de kans die mij is geboden om als hoofdtrainer te werken en de staf en de spelers voor de goede samenwerking. Het was geweldig te ervaren hoe de supporters het team zijn blijven steunen in moeilijke periodes.''