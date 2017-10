Honkbalcoach Girardi vertrekt na tien jaar bij New York Yankees

Girardi leidde in 2009 de Yankees naar de titel in de World Series. Daarin werden Philadelphia Phillies verslagen.

De Yankees, waar de Nederlandse international Mariekson 'Didi' Gregorius onder contract staat, liepen dit seizoen de play-offs net mis. De ploeg van de 53-jarige Girardi verloor in de laatste serie voor de eindstrijd van Houston Astros. In de best-of-sevenserie werd het 3-4.

De Amerikaanse topcoach haalde met de Yankees in zes seizoenen de nacompetitie in de Major League. Zijn laatste contract, voor vier jaar, was in New York goed voor een bedrag van 13,5 miljoen euro.

Houston Astros strijdt momenteel in de World Series om de belangrijkste prijs in het Amerikaanse honkbal. Na twee duels tegen LA Dodgers is de stand 1-1.