De Goede ook in definitieve Oranje-selectie voor finale Hockey World League

De 28-jarige De Goede zat in september ook al bij de 27-koppige voorselectie voor het toernooi. Van die groep heeft bondscoach Alyson Annan acht speelsters laten afvallen.

De Goede nam na de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro (zilver) een jaartje afstand van het hockey. De 179-voudig international verbleef bij haar vriend in Zuid-Afrika. Inmiddels speelt ze weer volop bij haar club Amsterdam.

Samen met Lidewij Welten is De Goede de enige speelster in de selectie die zowel in 2008 als 2012 olympisch kampioen werd met Oranje. Na het olympisch zilver vorig jaar in Rio de Janeiro haakten veel speelsters van de 'gouden generatie' af, onder wie Maartje Paumen, Ellen Hoog en Naomi van As.

Selectie Oranje: Ireen van den Assem (H.C. ’s-Hertogenbosch), Carlien Dirkse van den Heuvel (S.C.H.C.), Margot van Geffen (H.C. ’s-Hertogenbosch), Eva de Goede (Amsterdam), Kelly Jonker (Amsterdam), Marloes Keetels (H.C. ’s-Hertogenbosch), Josine Koning (H.C. ’s-Hertogenbosch), Laurien Leurink (Laren), Caia van Maasakker (S.C.H.C.), Kitty van Male (Amsterdam), Frédérique Matla (H.C. ’s-Hertogenbosch), Laura Nunnink (Oranje-Rood), Malou Pheninckx (SV Kampong), Julia Remmerswaal (HDM), Pien Sanders (H.C. ’s-Hertogenbosch), Lauren Stam (Amsterdam), Xan de Waard (S.C.H.C.), Lidewij Welten (H.C. ’s-Hertogenbosch).