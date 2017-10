Italiaans kampioen Aru verruilt Astana voor UAE Team Emirates

De 27-jarige Italiaan komt over van Astana, waar hij sinds zijn profdebuut in 2012 voor reed. In dienst van de Kazachse ploeg won hij in 2015 de Vuelta a España, door in de laatste week de leiderstrui over te nemen van Tom Dumoulin. In alle grote rondes wist Aru een etappe te winnen.

"Ik ben vereerd dat het team en zijn sponsors onze wielerdoelen wil verenigen", aldus de regerend Italiaans kampioen op de weg. "Ik dank de ploeg voor het vertrouwen en hoop dat ik de verwachtingen kan waarmaken."

De Arabische ploeg is in zijn nopjes met de komst van de Italiaan. "Een kampioen zoals Fabio past perfect bij de ambities van dit team", reageert ploegleider Carlo Saronni. "Door zijn aanvallende manier van rijden is hij het ideale uithangbord."

Dit jaar reed Aru onder meer de Tour de France en de Vuelta a España. In Frankrijk won hij een etappe en eindigde hij op de vijfde plaats in het eindklassement. In Spanje moest hij het doen met de dertiende stek.

UAE Team Emirates versterkte zich eerder voor volgend jaar al met Alexander Kristoff, Daniel Martin en Rory Sutherland, maar zag Louis Meintjes naar Dimension Data vertrekken.