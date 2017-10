Kramer verbetert baanrecord 5000 meter bij trainingswedstrijd Inzell

Daarmee was de negenvoudige wereldkampioen allround net iets sneller dan in februari 2013 toen hij op dezelfde locatie in 6.11,76 finishte.

Kramer reed vorig weekeinde in Inzell op de 3000 meter - geen officiële afstand bij de mannen - ook al een baanrecord (3.37,45). De drievoudig olympisch kampioen is in voorbereiding op de NK afstanden eind deze maand in Heerenveen.

Kjeld Nuis won de trainingswedstrijd op de 1000 meter in 1.08,64. Daarmee was de ploeggenoot van Kramer net iets langzamer dan vorige week toen hij in Inzell zijn eigen baanrecord verbeterde met een tijd van 1.08,24.

Teamgenoot Hein Otterspeer kwam ten val. Hij had eerder wel de 500 meter op zijn naam geschreven met een tijd van 35,17.