Ntab beseft dat hij 'foutloos' moet zijn voor olympisch debuut

De 500 meterspecialist ondervindt vooral vanuit zijn eigen ploeg zware concurrentie voor de drie beschikbare startbewijzen die eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi worden verdeeld. "Het is lastig te zeggen hoe groot mijn kans is om naar de Spelen te gaan", zegt Ntab in gesprek met NUsport.

"Het is een trucje dat je steeds moet herhalen. Ik moet bij het OKT gewoon een nagenoeg foutloze race rijden om in ieder geval in de buurt te komen. Ik moet zorgen dat ik fit ben op de goede momenten."

De 23-jarige Ntab kende vorig seizoen wisselende internationale resultaten. Hij viel bij zijn WK-debuut, maar maake dat enigszins goed door later het eindklassement van de World Cup over 500 meter te winnen.

Volgende stap

De eindzege in de World Cup geeft Ntab vertrouwen voor het belangrijke olympische seizoen, al beseft de geboren Amsterdammer wel dat het nu tijd is voor een volgende stap in zijn ontwikkeling.

"Ik ben vorig seizoen goed geëindigd en op een goede manier de zomer ingegaan. Nu moet ik kijken hoe ik mezelf kan ontwikkelen naar een nog iets hoger niveau", zegt hij.

De relatief nog onervaren Ntab weet waar hij nog winst kan behalen. "Mijn bochtenwerk is in princip goed genoeg, maar als ik een iets mindere dag heb, gaat dat minder goed. Daar moet ik scherp op blijven. Mentaal heb ik wel het gevoel dat ik de regie in handen heb. Al is het wel pittig, want je wordt afgerekend op een race van 34 seconden."

Lies

Net als veel andere schaatsers is het eerste doel van Ntab om zich eind deze maand bij de NK afstanden te plaatsen voor de eerste World Cups van het seizoen, al vindt hij deelname aan die internationale cyclus niet essentieel in aanloop naar de Spelen.

"Ik heb nog nooit een OKT meegemaakt, maar twee jaar geleden scheurde ik een dag voor de kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijden bijna mijn lies en kon ik zes weken niet rijden", herinnert hij zich.

"Later in het seizoen miste ik toen op slechts drie duizendsten het WK, terwijl ik toen een mindere schaatser was dan nu. Het is dus niet het allerbelangrijkste, al is het natuurlijk wel fijn als je de World Cups wél rijdt."

De NK afstanden worden op 27, 28 en 29 oktober gehouden in Thialf. Van 26 tot en met 30 december worden, eveneens in Heerenveen, de olympische tickets verdeeld bij het OKT.