Bennett ook de sterkste in tweede rit Ronde van Turkije

De sprinter van Bora-hansgrohe was na 206 kilometer van Kumluca naar Fethiye de snelste in de massasprint. Bennett droeg al de leiderstrui want hij was dinsdag al de winnaar van de openingsetappe.

Bennett hield in de sprint de Belg Edward Theuns en de Italiaan Riccardo Minali achter zich. Voor Bennett was het zijn achtste zege dit jaar. De Nederlander Boy van Poppel kwam als zeventiende over de meet.

De derde etappe voert donderdag opnieuw naar een toeristenplaats, de finish ligt in Marmaris. De Ronde van Turkije wordt zondag in Istanbul afgesloten.