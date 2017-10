Sampaoli hoopt dat Argentinië minder afhankelijk wordt van Messi

Met drie treffers leidde de aanvaller van Barcelona Argentinië naar het WK (1-3).

Maar ondanks het sterkte optreden van Messi hoopt Sampaoli dat zijn ploeg straks bij het WK in Rusland niet alleen op de aanvoerder zal leunen.

''We hadden geluk vandaag dat de beste speler van de wereld een Argentijn is. Maar we zullen er voor moeten zorgen dat we niet zo afhankelijk zijn van hem. Niet alles in het team moet om Messi draaien", zei de coach.

Ondanks de moeizame kwalificatie was hij te spreken over zijn team. ''We hebben een grote stap vooruit genomen. Ik hoop dat we in de tijd die we nu nog hebben er straks in Rusland ook kunnen staan zoals we vandaag hebben gedaan."

Bizar

Messi was zelf vooral blij dat Argentinië toch plaatsing voor het WK wist af te dwingen. ''Gelukkig kwam er een snelle reactie van ons nadat Ecuador zo snel had gescoord. Ik dank God dat we deze missie toch hebben volbracht", zei de 30-jarige aanvaller.

"Het was bizar geweest als we het WK niet gehaald zouden hebben. De groep verdiende het", aldus Messi. "Er is veel kritiek geweest, ondanks dat wij drie finales op rij hebben gehaald. Vandaag was een belangrijke dag voor iedereen, zeker voor de spelers die er al langer bij zijn."

"We hebben even niet met de pers gepraat en zijn dichter bij elkaar gekomen als team. Als we echt als team blijven spelen, wordt het makkelijker", benadrukte de Argentijn.