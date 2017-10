Nederlandse zwemtop in Swim Cup in Amsterdam

Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Marrit Steenbergen, Maaike de Waard en Kyle Stolk verschijnen onder anderen aan de start bij het evenement dat van 20 tot en met 22 oktober op de kalender staat.

De Swim Cup in het Sloterparkbard is voor dit seizoen omgedoopt tot een kortebaantoernooi. Zwemmers kunnen zich in Amsterdam nog proberen te plaatsen voor de Europese kampioenschappen in het 25-meterbad in december in Kopenhagen.

"Na de succesvolle World Cup in Eindhoven in augustus is het goed om weer voor eigen publiek te racen. De zwemmers zijn vol in voorbereiding op het kortebaanseizoen en pakken deze kans om in zich in Amsterdam nog te kwalificeren voor de EK", aldus hoofdcoach Marcel Wouda.