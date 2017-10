Serena Williams wil op Australian Open terugkeren na zwangerschap

Williams nam in april zwangerschapsverlof en beviel op 1 september van dochter Alexis Olympia Ohanian jr.

"Het is nog enkele maanden weg en uiteraard bepaalt ze zelf of ze fit genoeg is tegen die tijd, maar Serena wil in 2018 terugkeren op Melbourne Park en haar titel verdedigen. Ze is al in training", aldus directeur Craig Tiley van het Australische Grand Slam-toernooi.

Williams was al in verwachting toen ze vorig jaar de Australian Open won. Het was haar zevende eindzege in Melbourne en haar 23e Grand Slam-titel.

Met dat aantal naderde ze recordhouder Margaret Court. De Australische won in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 24 Grand Slams.

Gevecht

Williams zwaaide in april af als nummer één van de wereld; inmiddels is ze afgedaald naar de 24e plaats.

"Het is eigenlijk gekkenwerk om drie maanden na de bevalling weer te gaan trainen. Ik wil me niet indekken, maar het zal een heel gevecht worden", zei Williams in augustus over haar rentree.