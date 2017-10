Oranje won zestien keer met uitslag die nodig is om play-offs te halen

Van de in totaal 785 interlands in 112-jarige historie van het Nederlands elftal won Oranje er één met 11-0, twee met 9-0, één met 9-1, vijf met 8-0, vijf met 8-1 en twee met 7-0.

De laatste keer dat Nederland met minimaal zeven goals verschil won was in oktober 2013. Onder leiding van Louis van Gaal werd Hongarije met 8-1 verslagen. Robin van Persie scoorde drie keer.

Twee jaar eerder, in september 2011, boekte Oranje tegen San Marino zijn grootste zege ooit. Mede door vier goals van Van Persie werd het 11-0 in het Philips Stadion. Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar maakten er twee.

Cruijff

Gelet op de historie tussen Nederland en Zweden is er weinig hoop op het wonder dat dinsdagavond moet plaatsvinden in de Arena. Van de 24 eerdere confrontaties met Zweden won Nederland er niet een met minimaal zeven goals verschil.

Een andere Scandinavisch land, Noorwegen, werd in november 1972 wel met 9-0 verslagen, maar dat was in de tijd dat Oranje over wereldtoppers als Johan Cruijff, Johan Neeskens en Willem van Hanegem kon beschikken.

De grootste zege op Zweden was in september 1974, toen het in Solna 1-5 werd. Recenter, in oktober 2010, werden de Zweden in de Arena met 4-1 aan de kant geschoven. Huntelaar en Ibrahim Afellay scoorden beiden twee keer.

De 25e editie van Nederland tegen Zweden begint dinsdag om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergei Karasev. Als Oranje niet met minimaal zeven goals verschil wint, ontbreekt ons land voor het eerst sinds 2002 op een WK.