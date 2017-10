Valverde laat volgend jaar Tour de France aan zich voorbij gaan

Valverde beleefde weinig lol aan de Tour van dit jaar, want hij brak zijn knieschijf door een uitglijder in de proloog in Düsseldorf en kon daardoor de rest van het seizoen vergeten.

"Ik wil geen Tour volgend jaar. De ploeg heeft Mikel Landa en Nairo Quintana voor de Tour. Ik wijd me liever aan andere wedstrijden'', zegt Valverde maandag in een interview met de Spaanse krant El País.

Het WK op de weg in Innsbruck staat voor volgend jaar ook heel hoog op het verlanglijstje van Valverde. "Ik ben op een leeftijd dat er niet veel kansen meer zijn voor mij. Ik heb wel al zes WK-medailles, maar geen gouden. Het parcours in Innsbruck is heel zwaar en spreekt me zeer aan'', aldus de routinier.

Valverde kende dit jaar wel een uitstekend voorjaar. Hij schreef de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam en pakte bovendien de eindzege in de Ronde van Murcia, Ruta del Sol, Ronde van Catalonië en Ronde van het Baskenland.

In 2015 boekte Valverde zijn beste resultaat in de Tour. Hij eindigde toen op de derde plaats in het algemeen klassement.