Van der Haar doorbreekt in Ronse hegemonie van Van der Poel

Van der Haar reed met nog twee ronden te gaan weg bij Van der Poel en diens Belgische rivaal Wout van Aert.

De Amersfoorter sloeg een gaatje en profiteerde optimaal van de rivaliteit tussen Van der Poel en wereldkampioen Van Aert, die vooral naar elkaar keken. De twee toppers hadden allebei geen zin om het initiatief te nemen in de achtervolging op Van der Haar, die solo naar de streep reed en een einde maakte aan de zegereeks van Van der Poel.

De 22-jarige wereldkampioen van 2015 had de voorgaande zes wedstrijden waarin hij dit seizoen startte allemaal gewonnen. Zo schreef Van der Poel zaterdag nog de Berencross in Meulebeke op zijn naam. In Ronse eindigde de Nederlandse kampioen op 20 seconden van Van der Haar als tweede, Van Aert werd derde.

"Toen Lars ging, hoopte ik teveel dat Wout zou reageren'', zei Van der Poel na zijn eerste 'nederlaag' van dit seizoen. "Maar Lars heeft de overwinning zeker niet gestolen. Hij zat op het juiste moment op de juiste plek. Ik wist dat ik niet alles kon blijven winnen.''

Van der Haar was bijzonder blij met zijn zege in Ronse. "Ik vind deze net zo mooi als mijn overwinningen in de wereldbeker. Dit parcours ligt me, maar ik reed hier nog nooit zo sterk als vandaag. Ik had niet verwacht dat ik deze mannen kon verslaan.''