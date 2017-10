Advocaat na duel met Zweden nog twee keer op de bank bij Oranje

Ook als Oranje dinsdag na de wedstrijd tegen Zweden niet alleen officieus maar ook officieel is uitgeschakeld in de WK-kwalificatie, is het de bedoeling dat Advocaat de ploeg volgende maand tijdens twee oefenduels leidt.

Die vriendschappelijke interlands staan op het programma als de beste acht nummers twee van negen poules in de play-offs om vier plaatsen op het WK van volgend jaar zomer in Rusland spelen.

Het is nog niet bekend tegen welke ploegen Oranje oefent. Mogelijk gaat het team op bezoek bij wereldkampioen Duitsland. Die ontmoeting werd twee jaar geleden vlak voor het eerste fluitsignaal afgelast wegens terreurdreiging in Hannover.

Advocaat verklaarde vier maanden geleden bij de start van zijn derde periode als bondscoach van Oranje al dat hij na afloop van een mislukt kwalificatietoernooi of na het WK in Rusland afscheid zou nemen. Het is nu aan de KNVB om een geschikte opvolger voor de 70-jarige Hagenaar te vinden.

Gudde

Eric Gudde, de nieuwe directeur van de KNVB, gaat begin volgende maand aan de slag in Zeist. Hij heeft zich al uitgesproken voor de komst van een technisch directeur. Die vacature staat open sinds het vertrek van Hans van Breukelen in juni van dit jaar.

Gudde en Jan Smit, de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB, hebben al over een profielschets voor een geschikte technisch directeur gesproken. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe breed zijn takenpakket wordt, maar logisch zou zijn als hij de bondscoach aanstelt.

Het streven is dat de opvolger van Advocaat het Nederlands elftal in maart leidt rond de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. Dat lukt niet als de meest geschikte kandidaat tot aan het einde van het seizoen ergens anders onderdak heeft.

Het Nederlands elftal speelt de eerste kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2020 in september 2018.