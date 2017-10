Bouwmeester zakt naar tweede plaats op derde dag EK Laser Radial

De 29-jarige Friezin won weliswaar de vijfde race in de gele groep, maar in de zesde race, in de gouden groep, zeilde ze naar een teleurstellende tiende plaats.

De Deense Anne-Marie Rindom werd derde in die laatste race en nam de leiding in het klassement over van Bouwmeester. De Finse Tuula Tenkanen staat derde in de rangschikking.

Maxime Jonker zakte net als Bouwmeester ook een plaatsje (achtste). Voor Jonker was de zesde race eveneens tegenvallend met een twintigste plaats.

Daphne van der Vaart stond na vier dagen op de achtste plaats, maar met een elfde en 28e notering in race vijf en zes is ze nu terug te vinden op de dertiende plek.