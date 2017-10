Heynckes begint definitief aan vierde termijn bij Bayern München

Heynckes is de opvolger van de Italiaan Carlo Ancelotti die vorige week werd ontslagen. In de zomer van 2013 moest Heynckes na een topseizoen met drie hoofdprijzen plaatsmaken voor de Spanjaard Josep Guardiola. Sindsdien genoot hij van zijn pensioen.

"Tussen Heynckes en Bayern bestaat een grote vertrouwensband. We zijn dan ook verheugd om hem aan te stellen. Op dit moment is Heynckes de ideale trainer voor Bayern", motiveert voorzitter Karl-Heinz Rummenigge de keuze van de clubleiding.

Voor Heynckes zelf was het ook geen moeilijke beslissing. "Voor geen enkele club zou ik weer terug zijn gekeerd in de voetballerij, maar Bayern is een andere zaak. Dan spelen er andere sentimenten mee", zei Heynckes die de fans weer succesvol voetbal wil voorschotelen. "Ik heb veel zin in deze uitdaging."

Van Gaal

De vorige keer dat Heynckes de eindverantwoordelijke werd bij de 'Rekordmeister' was in 2011, toen hij het stokje overnam van Louis van Gaal.

Onder Heynckes won Bayern in 2013 de landstitel, de DFB Pokal en de Champions League. Hij was eerder coach in München van 1987 tot 1991 en in 2009 als interim-coach na het ontslag van Jürgen Klinsmann. Heynckes werd in 1989, 1990 en 2013 landskampioen met Bayern.

Na een moeizame start van het seizoen met één nederlaag en twee gelijke spelen in de Bundesliga ging Bayern vorige week in de Champions League hard onderuit bij Paris Saint-Germain (3-0). Daarop besloot het bestuur Ancelotti naar huis te sturen.

In de zoektocht naar een opvolger circuleerden ook de namen van voormalig Borussia Dortmund-coach Thomas Tuchel en trainer Julian Nagelsmann van Hoffenheim. Oudgediende Heynckes kreeg echter de voorkeur van de clubleiding.

