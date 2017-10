Heynckes benadrukt dat vierde periode bij Bayern nog geen zekerheid is

"Maar alles is nog niet in kannen en kruiken", benadrukte de 72-jarige Duitser, die na zijn vertrek bij 'Der Rekordmeister' in de zomer van 2013 met pensioen ging. Hij is nu de beoogde opvolger van Carlo Ancelotti, die vorige week werd ontslagen.

De mogelijke rentree van Heynckes bij Bayern lekte woensdagavond via Bild uit. "Ik moet het allemaal nog even voor mezelf op een rijtje zetten", liet hij weten aan de Rheinische Post. "Het is toch 4,5 jaar geleden dat ik bij Bayern ben gestopt. Het voetbal is verder veranderd.''

Heynckes besprak zijn terugkeer bij Bayern onlangs met clubpresident Uli Hoeness, voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic.

"Zij hebben mij gevraagd om de functie tot medio 2018 over te nemen. We hebben veel dingen besproken. Ik ben in elk geval nog topfit voor deze opdracht."

Vierde periode

Voor Heynckes zou het zijn vierde periode als eindverantwoordelijke van Bayern worden. Hij won met de Duitse grootmacht al drie landstitels (1989, 1990 en 2013), een keer de DFB Pokal (2013) en een keer de Champions League (2013).

Heynckes moet de matige competitiestart van dit seizoen van Bayern teniet doen. De titelverdediger won slechts vier van de eerste zeven wedstrijden en staat vijf punten achter op koploper Borussia Dortmund.

In de Champions League bezet Bayern de tweede plek in groep B met drie punten uit twee duels. Vorige week werd kansloos verloren op bezoek bij Paris Saint-Germain: 3-0. Een dag later werd Ancelotti ontslagen.