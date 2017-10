Aanklager KNVB wil ADO-verdediger Beugelsdijk vier wedstrijden schorsen

Beugelsdijk wordt verweten dat hij zaterdag in de slotfase van de uitwedstrijd tegen NAC Breda (0-1 winst) een elleboogstoot uitdeelde aan Pablo Mari. Kort daarvoor maakte de ADO verdediger de winnende goal in het Rat Verlegh Stadion.

ADO beslist later op woensdag of het in beroep gaat tegen het schikkingsvoorstel en in dat geval moet de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie.

Als de 27-jarige Beugelsdijk daadwerkelijk voor vier wedstrijden geschorst wordt dan mist hij de uitwedstrijden tegen VVV-Venlo (21 oktober) en PEC Zwolle (28 oktober) en de thuiswedstrijden tegen Feyenoord (5 november) en Heracles Almelo (19 november).

Beugelsdijk is aanvoerder van ADO, dat met tien punten uit zeven wedstrijden op een verdienstelijke negende plek staat in de Eredivisie. Aan het einde van vorig seizoen was hij nog geruime tijd bankzitter.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie