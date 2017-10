Van der Poel wint ook eerste cross van seizoen in Superprestige

De 22-jarige Brabander ging er drie rondjes voor het einde vandoor en finishte solo voor Wout van Aert en Laurens Sweeck. Lars van der Haar finishte net buiten het podium op de vierde plaats.

Van der Poel had in Gieten aanvankelijk niet dezelfde overmacht als in de voorbije wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. Hij liet enkele concurrenten halverwege de race terugkomen, waardoor er een grote kopgroep ontstond. De andere veldrijders hadden geen antwoord op Van der Poels demarrage drie ronden voor het einde.

Zo kwam de Nederlandse veldrijder van Beobank-Corendon opnieuw solo over de streep, al was het gat deze keer niet zo groot met rivalen Van Aert en Sweeck.

Slechte cross

"Het was een moeilijke zege vandaag'', zei Van der Poel tegen Sporza. "Ik heb technisch een heel slechte cross gereden. Vandaag was ik niet zo goed en ik wist dat ik geen uur alleen zou rijden. Gelukkig kwam ik er op het einde weer door.''

Wereldkampioen Van Aert, die in de wedstrijden in de VS Van der Poel niet kon bijhouden, was tevreden dat hij zijn rivaal kon terughalen. "Toen hij opnieuw vertrok wist ik dat ik binnen de ronde opnieuw moest aanpikken of dat het anders voorbij was.''

Bij de vrouwen won Maud Kaptheijns de eerste manche in de Superprestige van het seizoen. De 23-jarige Brabantse bleef de Britse Nikki Brammeier en de Friezin Sophie de Boer voor.