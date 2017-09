Beachvolleybalster Van Iersel vormt nieuw duo met Sinnema

Van Iersel en Sinnema zullen eind oktober tijdens het World Tour-toernooi in Aalsmeer voor het eerst als duo in actie komen. Nummerdor-Flier fungeerde sinds oktober vorig jaar als partner van de geboren Bredase.

Van Iersel speelde eerder samen met Marloes Wesselink, Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Met Keizer en Meppelink werd ze in respectievelijk 2012 en 2014 Europees kampioen.

Tevens kwam Van Iersel twee keer in actie op de Olympische Spelen. Met Keizer sneuvelde ze bij de Spelen van 2012 in Londen in de achtste finales en met Meppelink werd ze vier jaar later in Rio de Janeiro eveneens bij de laatste zestien uitgeschakeld.

Sinnema vormde een duo met Joy Stubbe. Op het afgelopen EK strandde het koppel in de achtste finales. Voor Stubbe wordt nu een nieuwe partner gezocht.