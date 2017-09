Skiffeuse Keijser bezorgt Nederland met zilver eerste medaille bij WK roeien

Keijser versnelde na 700 meter vanaf de vierde positie. Halverwege nam ze zelfs de leiding maar die moest ze 300 meter voor de finish weer prijsgeven.

Met een eindtijd van 7.41 was de Nederlandse iets langzamer dan McCann (7.38,78). De Amerikaanse Mary Jones pakte het brons.

"In de halve finale heb ik echt energie lopen sparen zodat ik vandaag top zou zijn", liet Keijser na afloop van haar race weten. "Tijdens de race wist ik wat ik moest doen. Elke twintig slagen zei ik tegen mezelf dat ik beter ben dan de rest. Ik moest het vandaag gewoon voor elkaar krijgen."

Keijser werd dit jaar al wereldkampioen bij de beloften en is bezig aan haar eerste jaar bij de senioren. Het is de eerste medaille voor de Nederlandse roeiploeg op de WK in Sarasota.

Scheenaard

In de skiff bereikte Lisa Scheenaard eerder vrijdag de eindstrijd. In de halve finale eindigde de 29-jarige Eindhovense na een sterke eindsprint als tweede achter Groot-Brittannië. Voor een plek in de A-finale was een plek bij de eerste drie vereist.

Scheenaard had een goede start en ging zelfs even aan de leiding om later terug te zakken naar de derde positie. Tegen het einde van de race had de Nederlandse nog wat over en ging ze de Canadese voorbij.

Bij de mannen moest Stef Broenink in de skiff genoegen nemen met een plek in de B-finale. Hij kwam als vijfde over de finish.

Ook bij de mannen en vrouwen dubbeltwee kwalificeerden de Nederlandse ploegen zich niet voor de A-finale. Bram Schwarz en Niki van Sprang werden ruim achter de top drie vijfde. Roos de Jong en Marloes Oldenburg kwamen twee bootlengtes te kort om nummer drie China te bedreigen.