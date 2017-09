Volleybalsters treffen gastland Azerbeidzjan in halve finale EK

Azerbeidzjan rekende voor eigen publiek in Baku in drie sets af met Duitsland: 3-0 (25-20, 25-18, 25-21). De halve finale staat zaterdag op het programma.

Oranje schaarde zich donderdag al bij de laatste vier. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison versloeg Italië overtuigend met 3-0.

Robin de Kruijf maakte tegen Italië haar eerste minuten van het EK. De 26-jarige middenaanvalster raakte vorige week geblesseerd aan haar enkel en miste de eerste vier wedstrijden van het eindtoernooi.

Tweede keer

Het is de tweede keer op rij dat de volleybalsters in de halve eindstrijd van een EK staan. Twee jaar geleden in eigen land verloor Oranje in de finale van Rusland. In 1995 veroverde Nederland zijn enige Europese titel tot dusver.

Azerbeidzjan, dat zich na 2005 voor de tweede keer plaatste voor de halve finales van een EK, bezet op de wereldranglijst de 24e plaats. Nederland neemt de achtste plek in.

In de andere halve finale speelt Servië tegen de winnaar van de laatste kwartfinale tussen titelverdediger Rusland en Turkije, die vrijdag wordt gespeeld. De finale staat zondag op het programma.