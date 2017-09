Asensio verlengt als zesde sterkhouder contract bij Real Madrid

De 21-jarige aanvallende middenvelder, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, is de zesde sterkhouder in korte tijd die langer is vastgelegd. Eerder deze maand verlengde de Spaanse club de verbintenissen van Marcelo, Isco, Dani Carvajal, Karim Benzema en Raphaël Varane.

Spaanse media melden dat in het contract van Asensio een transferclausule van liefst 700 miljoen euro is opgenomen.

Real wil zich zo wapenen tegen kapitaalkrachtige concurrenten zoals Paris Saint-Germain, dat Neymar afgelopen zomer voor 220 miljoen euro weghaalde bij FC Barcelona.

International

Asensio maakt sinds vorig seizoen deel uit van de selectie van trainer Zinedine Zidane, nadat hij was uitgeleend aan Real Mallorca en Espanyol. Hij is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kracht en scoorde vorig seizoen in de Champions League-finale tegen Juventus (4-1).

Vanwege zijn Nederlandse moeder hoopte toenmalig bondscoach Danny Blind Asensio over te halen om voor het Nederlands elftal te kiezen, maar de speler koos voor Spanje. Inmiddels heeft hij vier interlands achter zijn naam staan.

Zondag speelt Asensio met Real thuis tegen Espanyol. Afgelopen dinsdag speelde de 'Koninklijke' in de Champions League uit tegen Dortmund. Real won met 1-3 in het Signal Iduna Stadion.