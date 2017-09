Holland Vier naar finale bij WK roeien

Het kwartet, vijfde vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, ging in de halve eindstrijd na een spannende race als derde over de finish. De eerste drie kwalificeerden zich voor de finale, die in Sarasota zaterdag wordt gevaren.

Harold Langen, Jasper Tissen (na Rio de vervanger van Peter van Schie), Vincent van der Want en Govert Viergever moesten veel strijd leveren. Het Nederlandse viertal moest na 1500 meter de leidende positie afstaan.

Italië (5.56,35) en olympisch kampioen Groot-Brittannië (5.57,19) bleken op de laatste 500 meter net iets sneller dan Oranje (5.57,33), maar de Amerikaanse boot (5.59,33) werd op voldoende afstand gehouden. De 'Holland Vier' behaalde eerder dit seizoen zilver en brons bij wereldbekerwedstrijden.

In de lichte skiff (niet-olympisch) haalde Marieke Keijser eveneens de A-finale. De 20-jarige Nederlandse eindigde in haar halve eindstrijd ook als derde en dat was precies voldoende voor plaatsing. Haar finale is vrijdag.